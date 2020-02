Pour Jürgen Klopp, "Mo Salah n'a jamais été égoïste ou plus égoïste qu'il ne doit l'être"

L'entraîneur des Reds Jürgen Klopp, a réaffirmé que l'attaquant égyptien, Mo Salah, était essentiel pour son équipe, à la fois comme buteur mais aussi en tant que créateur. Ce, à la suite d'un doublé inscrit, lors du large succès des Reds contre Southampton ce samedi (4-0), une victoire qui donne pas moins de 22 points d'avance sur une équipe de Manchester City battue à Tottenham (2-0).



Malgré ses exploits de buteur, Salah a reçu les félicitations de son entraîneur pour son jeu de passes, et Klopp a également fait remarquer qu'un finisseur est nécessaire si l'on ne veut pas gâcher les efforts de joueurs comme Roberto Firmino.



"Il y a une semaine, les gens parlaient de Mo Salah. Mo n'a jamais été égoïste, ou plus égoïste qu'il ne doit l'être", a affirmé le technicien allemand en conférence de presse. "Un attaquant en bonne position, nous avons des buts de Mo où il marque entre quatre défenseurs et trouve le chemin des filets. Ensuite quand vous ne marquez pas, les gens disent que vous auriez dû faire la passe ici ou là. Il n'a pas du tout été égoïste [contre Southampton] et il a eu les ballons pour marquer en retour", a-t-il expliqué, dans des propos rapportés par Goal.com