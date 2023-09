Pour non ​application de la Convention Collective : le Syndicat National des Travailleurs du Pétrole et du Gaz dépose un préavis de grève ce jeudi

Les travailleurs, unis et mobilisés derrière le collège des délégués du personnel sont aujourd'hui résolument engagés à mettre fin à la ‘’tyrannie’’ de l'ère Chimère Siby et de ses affidés. Face à la presse ce mercredi, le Bureau Exécutif du Syndicat National des Travailleurs du Pétrole et Gaz du Sénégal, affilé à la Cnts/Forces du Changement compte déposer un préavis de grève ce jeudi.



« Si nous avons tenu à rencontrer la presse nationale aujourd'hui, parce qu'une situation inacceptable, empreinte d'injustices, de frustrations et d'exaspérations, gagne de plus en plus les travailleurs de SG SENEGAL sa.… Les délégués du personnel ont estimé logique et bien fondé de mettre fin au classement des travailleurs de leur société dans la convention des auxiliaires des transports, une situation incongrue que Mr Chimère Siby DG de la SG Sénégal sa, continue de leur imposer. Le syndicat compte déposer un préavis de grève dès demain jeudi, pour mettre fin à la tyrannie de l'ère Chimère Siby et de ses affidés », a déclaré François André Diouf, Secrétaire général du Syndicat National des Travailleurs du Pétrole et Gaz du Sénégal.



Selon M. Diouf, « depuis l'application de la Convention Collective du secteur du pétrole et du Gaz, le 02 aout 2019, et la publication de son arrêté d'extension le 27 avril 2023, Mr Chimère Siby, de par ses louvoiements, et de ses tractations avec ses réseaux de complicités et de manipulations dans certaines officines de l'administration Sénégalaise, refuse d'accepter la réalité et des profondes mutations intervenues dans SGS SENEGAL sa».



Dans cette crise qui affecte profondément les relations de travail avec notre employeur, poursuit-il, le « collège des délégués du personnel, soucieux de l'avenir de la société malgré les vicissitudes de la vie, a toujours privilégié la négociation collective ».