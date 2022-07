Réunies autour d'un cadre dénommé "Comité de médiation « Forces vives » du Sénégal", plusieurs organisations de la Société civile, du secteur privé, de religieux et de syndicats ont levé la voix pour alerter et oeuvrer pour des élections transparentes et apaisées le 31 juillet 2022.



"Durant la période de précampagne électorale, le Sénégal a connu des tensions politiques et des violences électorales sanctionnées par des pertes en vies humaines et des arrestations de concitoyens voire de candidats aux élections législatives. Les observateurs de la scène politique et les citoyens avaient exprimé leurs inquiétudes et préoccupations devant l’escalade des tensions, en particulier avant les manifestations finalement annulées du 29 juin 2022", lit-on d'emblée dans le communiqué transmis à PressAfrik.



Six dirigeants de plateformes et organisations qui sont co-signé ledit communiqué de déclarer: "C’est dans ce contexte que plusieurs segments de la société (Organisations de la Société Civile, secteur privé, religieux et syndicats) et des organisations non gouvernementales, d’un seul élan, se sont levés et ont entrepris une médiation auprès des autorités du pays et des coalitions impliquées. L’objectif était d’apaiser les tensions et de favoriser la tenue d’élections législatives apaisées".



Avant de poursuivre: "C’est dans le même esprit d’apaisement que le Comité de médiation « Forces Vives du Sénégal », constatant et déplorant les multiples incidents qui ont émaillé la campagne électorale, invite les coalitions engagées à préserver la paix sociale en vue de permettre l’exercice du droit de suffrage dans un climat de sérénité le jour du scrutin".



Les 8 coalitions invitées à accepter les résultats des urnes

Le groupe des Six, après avoir invité le ministère en charge des élections à organiser un scrutin transparent, a appelé les coalitions en lice à respecter les résultats qui seront issus des urnes le 31 juillet.



"Soucieux de prévenir tout conflit post-électoral, le Comité de médiation invite l’Administration électorale à veiller au bon déroulement du scrutin dans les meilleures conditions matérielles et dans la transparence, conformément aux valeurs et traditions démocratiques du Sénégal. Le Comité « Forces Vives » appelle également les huit (8) coalitions en lice pour les élections législatives du 31 juillet à accepter le verdict des urnes et à user des voies légales de recours en cas de contestation de la régularité des opérations électorales"



Un renforcement du système électoral prôné après les Législatives

Le Comité de médiation « Forces Vives » voudrait également réunir tous les acteurs pour revoir le système électoral. Ce après les élections législatives du 31 juillet. "Conscient des exigences et enjeux démocratiques, du rôle pivot du Sénégal dans la stabilité de la sous-région, le Comité invite tous les acteurs du processus électoral et de la classe politique à engager dès à présent une réflexion pour le renforcement du système électoral et politique sénégalais. En effet à la lecture de la crise traversée pendant la période préélectorale du mois de juin 2022, de nombreux défis sont à relever dont l’évaluation du processus électoral, la révision du Code électoral, la réactualisation du pacte républicain et surtout la mise en place d’un cadre permanent de dialogue politique ouvert à tous...etc.", ont écrit les Six dans leur communiqué.



Avant de conclure: "Le Comité de médiation « Forces Vives du Sénégal » est honoré et prêt à faciliter les discussions nécessaires entre l’Etat, les acteurs politiques et la société civile au lendemain des élections législatives du 31 juillet 2022, qu’il espère transparentes et apaisées".



Le Comité de médiation « Forces Vives du Sénégal » est composé de M. Alioune TINE, Fondateur AFRIKAJOM CENTER; Pr. Babacar GUEYE, Président du COSCE; M. Babacar NGOM, Président du Club des Investisseurs Sénégalais (CIS); Pr. Ndioro NDIAYE, Présidente AMLD / RFEFH; M. Ababacar FALL, Secrétaire Général du GRADEC; M. Elimane DIOUF, Secrétaire Général de la Confédération des Syndicats Autonomes (CSA).