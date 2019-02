Pourquoi Macky est en deçà de la barre des 50%: élément d’analyse des résultats de l’élection du 24 février (Expert TIC)

Partant des dernières élections qui se sont tenues au Sénégal, à savoir les législatives de 2017, la participation avait atteint 3.3 millions d'électeurs.



Cette année lors des élections présidentielles de 2019, la participation tourne autour de 64% ou 4.3 millions d'électeurs d'où une augmentation de près d'un million d'électeurs.



Le paradoxe est que le candidat Macky sur ce million supplémentaire aurait capturé près de 800.000 électeurs donc 80% des nouveaux électeurs. Ce qui est illogique et signifierait que:

- tous les électeurs qui se sont ajoutés à l'assiette depuis 2017 auraient voté pour Macky dans leur quasi-totalité et

- qu'il a commencé ces élections présidentielles avec 800.000 voix d'avance par rapport aux autres candidats.



En toute logique, on pourrait concéder au candidat Macky Sall qu'il capture l'équivalent de son poids électoral dans cette nouvelle assiette d'électeurs c'est à dire entre 45% et 50% du million d'électeurs donc 500.000 voix.



Si nous ajoutons 500.000 voix au nombre d'électeurs du candidat Sall en 2017, ou autrement si nous retranchons 500.000 voix au nombre d'électeurs que son camp prétend avoir, le candidat Sall se retrouve avec 1.9 millions à 2.1 millions de voix d'où un score compris entre 46% et 49%; donc en deçà de la barre des 50%.