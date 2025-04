Poursuivis pour diffusions de fausses nouvelles : ce que Abdou Nguer et son « fan » ont dit aux enquêteurs

Le chroniqueur Abdou Nguer et Pape Amadou Diaw ont fait l’objet d’un retour de parquer hier, mercredi. Selon le journal Libération, ils sont poursuivis pour « diffusion de fausses nouvelles ».



Le journal rapporte que lors de son audition, Abdou Nguer a indiqué aux gendarmes qu'il est propriétaire de deux comptes Tik-Tok à savoir « Abdou Nguer officiel » et « Awa Nguer ».



Il a renseigné que le compte «Abdou Nguer seul», qui a publié « le peuple réclame une autopsie du défunt Badio Camara», ne lui appartenait pas et qu'il ne sait pas écrire le Français pour sortir pareille phrase.



Interpellé sur ses insinuations lorsqu'il a affirmé, commentant le décès de Badio Camara, que le pays n'était plus sûr, le chroniqueur a répondu avoir affirmé cela compte tenu de l'actualité.



Il a cité ainsi le porte-parole du gouvernement qui avait affirmé que Moustapha Ba aurait été tué, le décès du directeur du Budget suivi, le cambriolage au Trésor... Identifié comme étant le propriétaire du compte « Abdou Nguer seul », Pape Amadou Ndiaye Diaw a s'est défini comme un fan du chroniqueur.



Il a précisé ne pas connaître personnellement ce dernier, mais qu'il partageait ses vidéos sur Tik-Tok. Concernant le commentaire incriminé, il a soutenu qu'il avait juste capturé la réaction d'un abonné avant de l'afficher sans penser qu'il pouvait heurter, rapporte Libération.



À la suite d'un retour de parquet, Abdou Nguer et Pape Amadou Ndiaye Diaw seront édifiés sur leur sort ce jeudi.



Mais d’après Libération, le parquet a amené le dossier en instruction en saisissant le juge du troisième cabinet. Dans son réquisitoire, le ministère public a demandé le mandat de dépôt.