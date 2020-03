Premier League: « 75% de chances que cette saison n'aboutisse pas »

De même qu'en France, ainsi que partout en Europe, l'Angleterre n'est pas certaine de revoir du football avant la saison prochaine. En effet, ce vendredi, la FA a décidé de suspendre toutes les compétitions, dont la Premier League, pour éviter la propagation du virus Covid-19 qui a pris désormais racine en Europe occidentale. Ainsi, la Premier League ne devrait pas revoir le jour avant le 4 avril prochain, et la question des reports de rencontres jusque là doit encore être soulevée. Et selon nos confrères de Sky Sports, les clubs de Premier League vont se retrouver pour une nouvelle réunion d'urgence la semaine prochaine, jeudi prochain, pour déterminer la marche à suivre. Et tous ne seraient pas d'accord.



"75% de chances que cette saison n'aboutisse pas"



En effet, certaines formations outre-Manche penseraient que la Premier League doit reprendre le 4 avril pour se terminer avant l'été. D'autres clubs émettraient des réserves plus importantes, et souhaiteraient ne pas reprendre avant la saison prochaine. Une source aurait ainsi confié à nos confrères de la Sky qu'il y avait "75% de chances que cette saison n'aboutisse pas".



Onze Mondial