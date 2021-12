Premier League: ​le Boxing Day bel et bien maintenu malgré les nombreux cas de Covid-19

Plusieurs médias anglais annoncent qu'après s'être réunis ce lundi, les 20 clubs de Premier League se sont mis d'accord pour maintenir le Boxing Day.



La 19e, la 20e et la 21e journée du championnat d'Angleterre, qui se dérouleront à partir du dimanche 26 décembre et jusqu'au 3 janvier, auront donc bel et bien lieu, alors que la multiplication des cas de Covid chez les joueurs de Premier League ont entraîné le report de nombreux matchs ces derniers jours.



Les clubs anglais se sont en revanche mis d'accord pour poursuivre la politique de report, au cas par cas, des matchs menacés par des cas de Covid au sein des effectifs, rapporte RMC Sport.