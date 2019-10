Premier League: Liverpool réussi un 8/8... grâce à Sadio Mané

Liverpool continue sa marche sans faute vers un titre de Premier League. Huit victoires en huit journées de championnat. Mais devant une belle équipe de Leicester, Jurgen Klopp et les Reds doivent leur succès du jour au Sénégalais Sadio Mané, qui a ouvert le score et a été à l’origine du penalty qui a permis à Milner de marquer le but de la victoire (2-1).



Liverpool compte 8 points d’avance sur son dauphin Manchester City qui doit jouer dimanche contre Wolverhampton.