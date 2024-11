Premier League : Nicolas Jackson et Ismaila Sarr butteurs

Nicolas Jackson et Ismaila Sarr se sont illustrés ce samedi en Premier League. Chelsea a renforcé sa position dans le haut du classement en s’imposant 2-1 sur la pelouse de Leicester City, au King Power Stadium.



Jackson, une fois de plus, s’est illustré avec les Blues en inscrivant son septième but de la saison. L’attaquant sénégalais a marqué dès la 15e minute, profitant d’une erreur de Wout Faes. Sur une passe parfaitement dosée d’Enzo Fernández, Jackson a conclu avec un extérieur du pied droit d’une grande précision.



Le deuxième but de Chelsea porte également sa marque. À la 75e minute, après une tête de Jackson repoussée par le gardien de Leicester, Enzo Fernández a saisi l’opportunité pour inscrire le but du break. Cette victoire permet aux Blues de renforcer leur troisième place au classement.



Par ailleurs, Ismaila Sarr a également brillé ce samedi. L’ailier sénégalais de Crystal Palace a ouvert son compteur cette saison en Premier League. Il a marqué le premier but des Eagles lors de leur match face à Aston Villa, qui s’est soldé par un nul (2-2).