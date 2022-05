Premier League: Sadio Mané permet à Liverpool de revenir à hauteur de City

Victoire vitale de Liverpool, qui retrouve le chemin du succès sur la pelouse d'Aston Villa ! Au forceps et grâce au but libérateur de Sadio Mané en seconde période, les Reds reviennent à égalité de points avec Manchester City en tête de la Premier League.



Les Reds sont toujours en vie dans la course au titre, mais les Cityzens conservent leur match en plus à jouer, et peuvent repasser devant dès demain sur le terrain de Wolverhampton, indique RMC Sport.