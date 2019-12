PremierLeague - Jürgen Klopp s’enflamme pour Adama Traoré

En conférence de presse avant le match de demain face à Wolverhampton, le manager de Liverpool, Jurgen Klopp est revenu sur les performances et les qualités de l'attaquant des Wolves, Adama Traoré.

"Il est encore si jeune et a désormais trouvé le bon entraîneur. Il était déjà exceptionnel au Barça. Il est tellement rapide, probablement le plus rapide de Premier League." a confié l'entraîneur allemand.



Adama Traoré est né en 1996 à Barcelone, l'attaquant n'a joué que 2 matchs en professionnel pour le Barça.

Il évolue à Wolverhampton depuis deux ans, cette saison, l'espagnol a disputé déjà 28 matchs pour 5 buts inscrits.



Orange Football