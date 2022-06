Malgré une nette domination offensive, les « Lions » ne sont pas arrivés à se créer des occasions franches dans les 45 premières minutes du match contre le Rwanda, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires pour la CAN 2023.



Sadio Mané a tenté et réussi plusieurs percées sur le côté gauche de l’attaque, mais ces centres en retrait n’ont pas été bien interceptés par ses coéquipiers. À la pointe de l’attaque, Habib Diallo n’a toujours pas eu l’occasion d’inquiéter le gardien de but adverse. Pour l’instant, le Rwanda tient en échec l’équipe du Sénégal