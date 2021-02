Près de 7 millions de doses de vaccins attendues " dans les semaines à venir ": Macky Sall en mode " Fast Track "

Le président de la République, Macky Sall, accompagné de son épouse, Marième Faye Sall, a réceptionné ce mercredi 17 février 2021, vers les coups de 21 heures, les premières doses de vaccins ant-covid-19. Un lot de 200.000 doses conditionnées dans trois plaquettes, livré par Sinopharm, laboratoire chinois. A l’occasion, le chef de l’Etat a annoncé l’acquisition de « 6,798 millions de doses de vaccins dans les semaines à venir ».



Le chef de l’Etat a rappellé, d’emblée, que : « l’Institut Pasteur de Dakar qui produit depuis plusieurs années, le vaccin contre la fièvre jaune, se positionne pour intégrer le cercle restreint des laboratoires producteur du vaccin anti-covid-19 ».



Selon lui, les 200.000 doses de vaccin anti-Covid, reçues ce mercredi, viennent « élargir et renforcer une stratégie veille de 42 ans ».



Pour toutes ces considérations, Il a exhorté « les cibles prioritaires ( le personnel de santé, les personnes vivant avec des comorbidités, les personnes âgées de plus de 60 ans ), dans quelques jours, et qui vont bénéficier de ce vaccin, à respecter les rendez-vous nécessaires afin de recevoir les deux doses requises pour une protection efficace ».



Par la même occasion, Macky Sall a informé que « la vaccination de masse va débuter prochainement ».



Dans ce sens, le président de la République a lancé « un appel à toute la population pour une adhésion totale à notre stratégie de vaccination ».



Le chef de l’Etat a exhorté, de même, « le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr et son équipe à engager sur le mode « Fast Track » le démarrage des opérations de vaccination sur l‘étendue du territoire national conformément à la stratégie déjà validée ».