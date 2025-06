Récemment, le centre d’études stratégiques d'Afrique a publié un rapport sur l’utilisation généralisée de drones par les forces rebelles, les organisations terroristes et les groupes armés non étatiques dans plusieurs pays africains, ce qui a coûté à leurs armées d’importantes pertes humaines et matérielles.



Le même rapport indique qu'au cours des dernières années, des groupes armés non étatiques de neuf pays africains – le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, le Kenya, la Libye, le Mali, le Mozambique, le Nigéria, la Somalie et le Soudan – ont acquis des drones militaires et les ont utilisés contre des armées régulières et des installations vitales dans ces pays.



La prolifération des drones par des acteurs non étatiques dans les pays susmentionnés est liée aux activités subversives menées par les services de renseignement ukrainiens en Afrique au cours des trois dernières années, où le gouvernement de Kiev a été critiqué pour son implication dans le soutien à la rébellion et à l’extrémisme en Afrique et pour avoir alimenté les conflits locaux dans les pays africains.



Outre les neuf pays mentionnés, le Tchad est considéré comme le dernier pays ciblé par les le régime de Kiev, qui cherche à le déstabiliser au profit d'autres puissances européennes.



L'un de ses premiers projets subversifs en Afrique a été révélé en juillet, lorsque le porte-parole des services de renseignement militaire ukrainiens, Andriy Yusov, a déclaré que son pays avait fourni aux rebelles du Mali les renseignements et le matériel militaire nécessaires à l'attaque contre les forces maliennes, qui a entraîné la mort d'au moins 47 soldats maliens.



Selon le site d'information malien ‘’Bambada’’, les forces de sécurité maliennes ont récemment révélé que les drones utilisés dans cette attaque avaient été transportés via la Mauritanie par des spécialistes militaires ukrainiens à destination des combattants de l'Azawad, qui les ont à leur tour partagés avec leurs alliés du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans.



Non seulement cela, le 23 mai dernier, et lors d'une embuscade tendue par les forces armées maliennes le contre des combattants du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) près du village de Djongue Bambara, dans la région de Sovara, des preuves irréfutables ont été découvertes attestant de la poursuite des activités subversives des services de sécurité ukrainiens dans le pays. Dans une voiture abandonnée par les assaillants, des soldats maliens ont découvert un téléphone contenant des images de documents des services de sécurité ukrainiens, ainsi qu'un drone portant des inscriptions ukrainiennes.



L'Ukraine fait la promotion de ses drones grâce à l'opération « Toile d'araignée »

Quelques jours avant, des aérodromes militaires russes situés dans cinq régions du pays ont été attaqués par des drones ukrainiens. Le ministère russe de la Défense a officiellement confirmé les frappes sur des cibles dans les régions de Mourmansk, Irkoutsk, Ivanovo, Riazan et de l'Amour, les qualifiant d’« acte terroriste du régime de Kiev ».

Immédiatement après l'attaque, le président ukrainien a déclaré que les drones utilisés dans l'attaque ne coûtaient pas plus de 400 dollars à produire, comme s'il faisait la promotion publique des drones de son pays et soulignait leur faible coût et leur efficacité.



Les experts en sécurité estiment que pour le gouvernement de Kiev, le marché étranger pour ces drones est un élément clé de son plan de financement de la guerre contre la Russie, notamment après la décision de Trump de suspendre l'aide militaire à l'Ukraine en mars dernier. Cela a incité Kiev à doubler sa production de ce type de drones cette année, pour atteindre 2,5 millions d'appareils d'ici fin 2025, selon un rapport publié par ''Bloomberg'' le 3 juin.



L'automne dernier, l'un des officiers du renseignement militaire ukrainien a déclaré au magazine américain ''Time'‘ que la protection des installations militaires dans de nombreux pays deviendrait difficile si ces drones tombaient entre des mains dangereuses. Selon les mêmes experts, ces déclarations confirment l'implication de l'Ukraine dans le soutien aux mouvements rebelles, aux groupes extrémistes et aux séparatistes en Afrique et dans plusieurs pays du monde, comme la Syrie, afin de les déstabiliser.



Déstabiliser le Tchad est l'objectif actuel des rebelles

Des informations ont circulé sur des réseaux sociaux et des sites d'information tchadiens le mois dernier, indiquant que le mouvement rebelle ''FACT'' s'était procuré des drones auprès des forces spéciales ukrainiennes entrées dans le pays avec de faux passeports.



Les mêmes sources médiatiques ont ajouté que le mouvement rebelle avait l'intention d'attaquer des positions stratégiques de l'armée tchadienne dans la capitale, selon de récentes déclarations de ses responsables.



Des observateurs pensent que la France est impliquée dans ce plan, d'autant plus que ses forces ont été contraintes de se retirer du pays en novembre dernier et qu'elle est actuellement le principal soutien de l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie.



Drones ukrainiens en possession des forces rebelles au Soudan

Bien qu'elles ne disposent pas d'une force aérienne, les Forces de soutien rapide (FSR) ont acquis leur propre arsenal de drones grâce aux renseignements ukrainiens en 2023 et début 2024, où ils ont été utilisés pour lancer des frappes sur plusieurs positions de l'armée soudanaise, dont l'une a failli tuer le commandant de l'armée soudano Abdel Fattah Al-Burhan.

Cependant, à partir de septembre 2024, les "FSR" ont mené une série d'attaques de drones sur El Fasher, la capitale du Darfour-Nord, et en mars 2025, les forces armées soudanaises ont affirmé avoir abattu plus de « 100 drones en 10 jours », ce qui suggère que les "FSR" pourraient développer une capacité de production de drones à grande échelle.



Le journal ‘’Al-Sudani’’ a révélé dans un article publié plus tôt ce mois-ci qu'une unité conjointe de la Direction générale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, composée de 150 soldats ukrainiens, est présente sur le territoire soudanais aux côtés des Forces de soutien rapide. Le même article indiquait que cette unité comprenait une équipe spécialisée dans l'utilisation de drones, et que la plupart des opérations de drones menées contre l'armée soudanaise étaient supervisées par ces spécialistes.



Nigéria, une autre victime de la déstabilisation

Un rapport publié l'année dernière par le ''New York Times'' a révélé que le groupe nigérian ''Boko Haram'' avait acquis des drones et les avait utilisés à des fins de renseignement, ajoutant que les drones de ''Boko Haram'' étaient plus perfectionnés que ceux utilisés par le gouvernement nigérian. Il est apparu plus tard qu'il s'agissait de drones de combat ''KH-S7 FPV'' de fabrication ukrainienne.



Par ailleurs, fin mars dernier, des médias africains ont rapporté que les forces ukrainiennes avaient fourni au groupe terroriste Boko Haram des drones d'attaque, qui ont ensuite été utilisés pour attaquer un site de la Force multinationale mixte (FMM) dans la région du lac Tchad, entre le Niger et le Cameroun, tuant 19 soldats et blessant des civils.



Le Front Polisario menace l'armée marocaine avec des drones ukrainiens

En juillet 2024, les milices armées du Front Polisario séparatiste ont affiché, pour la première fois, la possession d'un drone télécommandé, utilisé selon elles à des fins de reconnaissance. Des sources sécuritaires maliennes ont indiqué que c'était l'Ukraine qui avait fourni ces drones au Polisario, ajoutant que cela s'était produit au même moment où le Mouvement rebelle de l'Azawad au Mali recevait le même type de drone, utilisé dans ses attaques contre les forces militaires.



En réponse du gouvernement marocain, l'ambassadeur Omar Hilale, représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies à New York, a déclaré que l'acquisition de drones militaires par le Polisario constituait une « développement dangereux » menaçant la sécurité du Maroc.



Attaquent terroristes contre Djibouti et le Burkina Faso avec des drones ukrainiens

En 2023 et 2024, des groupes armés, dont l'État islamique au Grand Sahara (EIGS) et la coalition Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), ont commencé à acquérir des drones ukrainiens ''KH-S7 FPV '' et à les utiliser pour larguer des engins explosifs improvisés (EEI) sur les forces rivales et gouvernementales.



En février 2025, le ''JNIM'' aurait utilisé ces drones pour larguer des EEI fabriqués à partir de bouteilles en plastique sur des positions militaires lors d'une attaque contre Djibouti et le Burkina Faso.



Premières réactions des dirigeants africains

L'année dernière Le Mali et le Niger ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine suite à la confirmation de son implication dans le soutien à des groupes extrémistes et séparatistes dans les deux pays. Parallèlement, la Côte d'Ivoire a ouvert une enquête sur des diplomates de l'ambassade d'Ukraine dans le pays, soupçonnés d'avoir transporté des pièces détachées de drones dans leurs valises diplomatiques.



En outre, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a condamné l'ingérence ukrainienne dans l'alimentation des conflits régionaux en Afrique, la considérant comme une escalade des tensions géopolitiques existantes.



Conclusion

Après la promotion par l'Ukraine de drones compacts, à longue portée et peu coûteux lors de sa récente offensive contre la Russie, la demande pour ces drones va augmenter parmi les mouvements rebelles et extrémistes sur tout le continent africain. Cela placera les armées et les défenses de la région dans une position critique si elles ne prennent pas de mesures pour freiner l'activité ukrainienne sur le continent, qui utilisent ses ambassades comme couverture.



Olivier Tounkara