Présidentielle 2019: ​ En visite à Rebeus ce lundi, le candidat El haj Issa Sall promet de libérer Khalifa Sall

Le candidat du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) s’est rendu ce lundi à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss. El hadji Issa Sall a rendu visite au leader de la coalition Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall, condamné à 5 ans de prison dans l’affaire dite de a la caisse d’avance.



Il a promis, qu’une fois élu chef de l’Etat, il va libérer l'ex-maire de Dakar, et « tous ceux qui sont injustement détenus ».

À sa sortie du tête-à-tête avec le détenu Khalifa Ababacar Sall, le patron de Pur n’a pas voulu revenir sur ce qu’ils se sont dits.