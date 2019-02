Le Président Macky Sall va faire de Matam une région émergente s'il est réélu au soir du 24 février. C'est ce qu’il a promis aux habitants se cette localité qui l'ont accueilli ce 6 février. En effet, le candidat de Bennoo Bokk Yaakar (BBY) a pris l'engagement d’aménager le territoire à hauteur de 30 000 hectares en collaboration avec la coopération indienne.



Dans le même sillage, le candidat Macky Sall s’est engagé à ériger à Matam un bloc scientifique d'une valeur de 340 millions de francs CFA, sans oublier les 4 blocs du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac) ainsi que que la mise sur pied du Programme pour le développement agricole de Matam (Prodam) d'un coût de 20 milliards de francs CFA. Le chef de file de l'Alliance pour la république (Apr) a aussi promis qu'il mettra sur pied le programme de renforcement de la résilience de la sécurité alimentaire et nutritionnel au Sahel pour 19,5 milliards de francs CFA, entre autres.



Sur le plan politique, il a salué l'unité des leaders de cette partie du Sénégal, et s'est dit convaincu de sa victoire à Matam à hauteur de plus de 95%. Emporté par cette lancée de promesses et la forte mobilisation, le candidat du camp présidentiel décréte que «Matam est son titre foncier ».