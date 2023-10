Présidentielle 2024: « Amadou Bâ reste un candidat sous tutelle », (Momar Dieng)

Lors de son apparition dans l'émission « Midi Keng », sur PressAfriktv, Momar Dieng, fondateur et directeur de publication de Impact.sn, s'est exprimé sur le concept de « régime de continuité » proposé par Amadou Bâ, qu'il considère comme un candidat sous tutelle dans la course à la présidentielle. Selon M. Dieng, tant que le Conseil constitutionnel n'a pas officiellement validé la liste des candidats, Amadou Bâ reste sous l'influence de Macky Sall et de la coalition présidentielle Benno Bok Yaakar (BBY). Regardez !



Ndeye Fatou Touré

