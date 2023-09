Présidentielle 2024: « il est temps que la jeunesse sénégalaise s’exprime et soit écoutée », selon le candidat déclaré Ndongo NDIAYE

Ndongo Ndiaye, candidat à l'élection présidentielle du 24 février 2024, a tenu samedi, son premier meeting au quartier de Grand Médine à Dakar. L’ambiance était au rendez-vous (tam-tams, animation musicale) avec la présence de partisans, délégation et membre de sa famille vêtu de tee-shirt et des pancartes à l’effigie de leur leader où on peut lire « Président Ndongo Ndiaye 2024 ».

Il a appelé la jeunesse à « croire en un avenir meilleur et à prendre une part active dans le développement du Sénégal ».



Les jeunes de la localité ont fait part de leurs préoccupations en termes de formation, d’insertion, de financement, d’emploi, d’infrastructures sociales de base, d’amélioration de leur cadre de vie.



Les femmes n’ont pas été en reste. Elles ont demandé la prise en charge de leur préoccupation quant au soutien et à l’appui dans le financement des projets.



Dans son discours, Ndongo Ndiaye dit prendre des engagements auprès de la jeunesse de Grand Médine et du Sénégal.



« Il est temps que la jeunesse sénégalaise s’exprime et soit écoutée. Il est temps qu’elle soit responsabilisée dans la gestion du pays. Ces mots incarnent non seulement l’essence de ma campagne, mais symbolisent également mon dévouement à donner une voix à la jeunesse dans la construction de l’avenir de la nation », a-t-il déclaré lors du meeting.



Le président du mouvement Partenariat pour la paix et la prospérité a choisi Grand Médine pour lancer son pacte avec la jeunesse sénégalaise, intitulé “Mën Na Nekk” (Tout est possible). D’après lui, ce pacte comporte trois engagements phares :



« Accorder une priorité absolue à la jeunesse en renforçant les investissements dans l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi, et la responsabilisation des jeunes dans des fonctions de décision ; Réformer le système éducatif pour mieux préparer les jeunes au monde de demain, en intégrant des matières comme la citoyenneté, l’anglais, l’informatique, et l’entrepreneuriat dès le primaire ; Mettre en place une banque dédiée aux femmes, avec des procédures allégées, pour soutenir leurs activités génératrices de revenus ».



Ndongo Ndiaye a déploré la sous-représentation des jeunes dans les instances décisionnelles. Le candidat promet de rajeunir le gouvernement et toute la structure qui dirige le pays.



Création d’emploi et soutien aux femmes



Il dénonce la mainmise des politiques sur le Sénégal, qui selon lui, fait perdre espoir aux Sénégalais en leur pays malgré les nombreuses ressources que regorge le Sénégal. Pour Ndongo Ndiaye, la « jeunesse a perdu confiance en son pays, en ses dirigeants».



Face à une telle situation, il suggère de redonner confiance à la jeunesse en proposant des alternatives pour retenir les talents au Sénégal.



Le candidat s’est également engagé à créer massivement des emplois dans des secteurs clés comme l’agriculture et à réviser le code des marchés publics pour prioriser l’emploi.



Ndongo Ndiaye s'engage également à garantir un meilleur accès aux soins de santé. Il promet la construction de 1000 postes de santé au Sénégal soit 200 par année.



L’ancien conseiller du Président Macky Sall promet également l’ouverture d’une banque nationale pour les femmes afin de faciliter le financement et l’autonomisation de leur projet.