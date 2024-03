Présidentielle 2024 : Anta Babacar Ngom lance sa campagne électorale avec "La grande marche de la relève »

Anta Babacar Ngom, candidate de la coalition de l'Alliance pour la relève citoyenne (ARC), a débuté sa campagne électorale ce dimanche. Elle a organisé une caravane baptisée « La grande marche de la relève ». Cet après-midi, elle a sillonné les grandes artères de la banlieue dakaroise, marquant ainsi le coup d'envoi de sa campagne présidentielle en vue du scrutin du 24 mars.



Accompagnée d'un imposant cortège, Anta Babacar Ngom a entamé son parcours dans le département de Pikine, où elle a été chaleureusement accueillie par ses partisans scandant le slogan « Anta présidente ». Cette première étape de la caravane a été l'occasion pour la candidate d’échanger avec ses partisans et de partager sa vision pour le Sénégal.



Après Pikine, la candidate s’est rendue à Guédiawaye, puis aux Parcelles assainies, où elle fera une déclaration importante selon son service de communication. La diversité des étapes démontre la volonté d'Anta Babacar Ngom d'interagir avec différents segments de la population.

Lors de son trajet à Thiaroye, la caravane d'Anta Babacar Ngom a croisé celle du candidat du Parti pour l'unité et du rassemblement (PUR), Aliou Mamadou Dia. Les deux candidats ont marqué une pause pour des échanges amicaux avant de reprendre chacun leur itinéraire respectif.





Cette première journée de campagne électorale illustre la dynamique politique qui s'installe à l'approche du scrutin, avec les candidats cherchant à rallier les électeurs autour de leurs visions et propositions pour l'avenir du Sénégal.