Présidentielle 2024 : Cheikh Abdou Mbacké Dolly rejoint la coalition Diomaye et demande au PDS de le suivre

La coalition Diomaye président du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye va accueillir un nouvel allié dans ses rangs. Il s’agit de Cheikh Abdou Mbacké Dolly. L’ancien membre du Parti démocratique sénégalais (PDS) a finalement porté son choix sur le candidat de Pastef.



Le leader du Parti des démocrates sénégalais libéral (PDSL) dit suivre la logique de son engagement. «Il est le choix des jeunes qui constituent la majeure partie de ce peuple pour qui nous nous battons depuis que nous sommes entrés en politique», a-t-il justifié, sur le quotidien «Les Echos». Cheikh Bara Dolly voit en Bassirou Diomaye Faye «l’homme idéal pour porter les espoirs de la jeunesse et apporter le changement».



L’ancien président du groupe parlement du groupe parlementaire libéral de la 13e législature magnifie les différents thèmes abordés dans le programme de ladite coalition. Il affirme : « cela montre que le candidat maîtrise la situation du pays et sait par conséquent ce dont on a besoin pour remonter la pente».



Proche du PDS, Cheikh Mbacké Bara Dolly demande à «ses amis» du parti de Karim Wade de se joindre à la coalition Diomaye. «Le PDS appartient à l’opposition, donc logiquement, il doit soutenir ouvertement et sans réserve Bassirou Diomaye Faye puisqu’il n’a pas de candidat», a indiqué le député.