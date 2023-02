Présidentielle 2024: le candidature ou non de Idy sera décidée ce samedi

Le Parti Rewmi organise un séminaire ce samedi 25 février 2023 au City Business (ex Fun City) à 9h 30 précises, sous la présidence de Idrissa SECK, président du Parti.



Ce séminaire regroupera les secrétaires nationaux, le coordonnateurs départementaux, les députés, les maires, les responsables nationaux des structures internes, (jeunes, femmes, cadres, enseignants, arabisants, les responsables de la diaspora). Il sera question de discuter notamment de l'avenir du parti et de la candidature ou non de Idrissa Seck à la présidentielle de 2024, confie une source à PressAfrik.



Déjà, plusieurs cadres de la formation politique de l'ancien opposant, devenu allié de Macky Sall, ont plaidé pour une transition entre leur leader et le chef de l'État. Ensuite, lors d'un conseil des ministres décentralisé à Thiès, Idrissa Seck, de manière voilée, a fait savoir à Macky qu'il devrait sortir par la grande porte en ne se présentant pas en 2024 pour un 3e mandat.