Présidentielle 2024 : le forum civil optimiste pour un scrutin transparent et apaisé

A moins de deux mois de l’élection présidentielle, le forum civil section Sénégal reste optimiste pour un déroulement transparent du scrutin de février 2024. Abordant la question des parrainages, Birahim Seck confie "le parrainage reste une compétition et dans une compétition, il y a des gagnants et des perdants.



Les failles notées sur le système de parrainage et tant décriées par les candidats à la candidature n’ont pas échappé au Forum civil. Mais de l’avis de Birahim Seck, il sera très difficile au Forum civil d’apporter des éléments d’appréciation objectifs. Car le forum civil n’a pas été associé à la commission de dialogue politique.