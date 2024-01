Présidentielle 2024 : les journalistes formés pour « une couverture médiatique éclairée et équilibrée »

Dans le contexte préélectoral tendu du Sénégal, le Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Élections (COSCE) et la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CRJS) ont organisé un atelier de formation pour les journalistes. Ce, dans le but de les outiller, les préparer et les sensibiliser sur la façon de couvrir pendant la période électorale.



« Alors que le Sénégal se prépare pour une élection présidentielle historique le 25 février 2024, la presse se trouve au cœur des processus démocratiques. La liberté de la presse, garantie par l'Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est cruciale pour une démocratie saine. Le journalisme, en tant que force éclairante, joue un rôle essentiel en maintenant la transparence des processus électoraux. Donc il est essentiel de les former et de les accompagner pour que les reporters qui seront sur le terrain traitent et vérifient les informations avant de les publier », a affirmé Migui Mariame Ndiaye le président de la CJRS.





L'atelier vise à sensibiliser et former les acteurs médiatiques sur les enjeux et défis liés à la gestion de l'information en période électorale. Afin de garantir une couverture équitable et équilibrée du processus électoral, tout en respectant les principes éthiques du journalisme.





« Le Sénégal fait face à un contexte politique tendu marqué par une rupture du dialogue entre acteurs politiques, une méfiance envers les institutions, et des arrestations récurrentes de journalistes. La gestion transparente de l'information devient cruciale pour éviter la confusion, la division sociale, et préserver la stabilité », a souligné 𝐁abacar Gueye le directeur de la COSCE.



L'atelier aborde les principes éthiques et fondamentaux du journalisme, les rôles et responsabilités des journalistes en période électorale, ainsi que la sécurité des médias. L'objectif est d'identifier les enjeux et défis liés à la gestion de l'information à la veille de l'élection présidentielle de février 2024.



Les résultats escomptés de l'atelier incluent « le rappel des principes éthiques du journalisme, la définition des rôles et responsabilités des journalistes, une réflexion sur la sécurité des médias, et l'identification des défis liés à la gestion de l'information électoral ».



Coorganisé par le COSCE et la CRJS, l'atelier a réuni une cinquantaine de participants, les patrons de presse, et les dépositaires de la sécurité du processus électoral. Il est question de sensibiliser les parties prenantes sur « les conséquences d'une mauvaise gestion de l'information électorale sur la crédibilité et la transparence du processus électoral ».



Cette rencontre va aussi renforcer la préparation des médias pour « une couverture éclairée et équilibrée de l'élection présidentielle, contribuant ainsi à l'intégrité démocratique du Sénégal », a assuré Migui Marame Ndiaye.