Présidentielle : Y’en a marre appelle le peuple à exiger de vraies réformes

Le mouvement Y en a marre a fait le point du scrutin du 24 février dernier. Face à la presse, ce mardi dans leur siège sis aux Parcelles Assainies, ses membres se dit satisfait de la participation massive des citoyens. Ce, disent-ils, grâce « aux efforts que le mouvement a consentis plusieurs mois durant, à sensibiliser les citoyens dans le cadre des programmes PAREEL et WALLU ASKAN WI». Toutefois, ils appellent le vainqueur, le président Macky Sall, à commencer «à respecter ses engagements pris depuis 2012» et au peuple à exiger leur application.



Fadel Barro et ses camarades dénoncent, par ailleurs, les nombreuses irrégularités soulevées par l’opposition à savoir : «La création illégale de bureaux de vote y compris le jour du scrutin, dépassement du nombre d’électeurs par bureau ; le gonflement artificiel de la population ; entre autres ».

Ne s’arrêtant pas là, ils condamnent fermement toutes ces arrestations, et exigent la libération immédiate et sans conditions de tous ces concitoyens.



Ils sont d’avis que « l’heure n’est pas à attiser une tension sociale déjà balafrée par une élection dangereuse qui a exacerbé les clivages religieux, ethniques et régionalistes dans ce pays ». Mais plutôt, soutiennent-ils : «Le président devrait se consacrer à panser ces plaies et commencer à respecter ses engagements pris depuis 2012».



« «LEUL » de Y en a marre les 23 et 24 mars prochain»



Les Y en a marristes informent de la tenue du «LEUL » les 23 et 24 mars prochain. « Après huit ans d’existence, ces assises permettront au moment de faire un bilan de son action et dégager une feuille de doute pour les années à venir », avancent-ils.