PressAfrik persiste et signe: Tanor était bel et bien à la Place et de Nation et n'a pas pu accéder à la tribune officielle

Suite à l'article, Défilé 4 avril: l'accès à la tribune officielle a été refusé à Tanor, publié par votre journal en ligne, qui avait une équipe à la Place de la Nation pour couvrir le défilé, des autorités ont appelé à la rédaction pour obtenir de la direction la suppression dudit contenu.Leurs tentatives vaines, elles se sont tournées vers d'autres sites d'information et des journaux de la place pour décrédibiliser l'information relayée sur le Secrétaire général du Parti socialiste.Et comme le ridicule ne tue pas, ils n'ont pas trouvé mieux que de nier la présence même de Tanor Dieng au défilé. Certains d'entre les médias ont même écrit que le monsieur a été hospitalisé "pour un coup de fatigue".Les reporters de PressAfrik ont été témoins de la scène où le socialiste en chef a été encerclé par les forces de sécurité, en bas de la tribune officielle. Et la rédaction ne reculera pas. Elle persiste et signe : le président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) est venu en retard et après l'arrivée et l'installation du chef de l'Etat dans la tribune officielle. Et il n'a pas pu accéder à cette dernière. Et si entre temps, il est tombé malade au point de se faire hospitaliser, la rédaction lui souhaite prompt rétablissement.