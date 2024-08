Presse : le Président Diomaye ouvert au dialogue et invite le ministre de la Communication, de veiller à l’application intégrale du Code de la Presse

Les revendications de la presse nationale dénonçant les situations pénibles auxquelles elle fait face ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd. En Conseil des ministres ce mercredi, son excellence Bassirou Diomaye a appelé à « un dialogue rénové avec la presse nationale ». Le président de la République a relevé que « la situation générale de celle-ci mérite une attention particulière du Gouvernement et des mesures de redressement appropriées.



Selon le Président Diomaye, « une presse professionnelle, responsable et respectueuse de l’Etat de droit demeure un pilier majeur de la démocratie.



C’est dans ce sens qu’il a demandé au Gouvernement, notamment au Ministre de la Communication, de veiller à l’application intégrale du Code de la Presse mais également au bon fonctionnement des entreprises de presse, dans un esprit permanent d’ouverture et de concertation en vue du respect des cahiers de charges signés », lit-on sur le communiqué.



A noter que depuis un certain temps, des entreprises de presse font face à une situation pénible. Entre les taxes, les problèmes de salaires, entres autres. Face à cette situation, les hommes de médias ont décidé d’observer une journée sans presse pour crier leur ras-le-bol le bol.