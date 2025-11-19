Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Primature : le Premier ministre, Ousmane Sonko, a reprise le service mardi



Primature : le Premier ministre, Ousmane Sonko, a reprise le service mardi
Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a officiellement repris ses fonctions mardi, mettant fin à une période de congé d'environ dix jours. Contre toute attente, il s'est présenté à la Primature dès la matinée pour se consacrer aux dossiers en instance.

Selon plusieurs médias, son emploi du temps de reprise est chargé, incluant un chronogramme de réunions et de consultations. Selon des proches, cette période de congé devait initialement prendre fin le 21 novembre.
Autres articles


Mercredi 19 Novembre 2025 - 10:40


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter