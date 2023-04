Les prisonniers de Gossas, une ville située dans l’ouest du Sénégal, sont en grève de la faim depuis lundi 24 avril. Selon la Frapp qui donne l’information, trois (3) « détenus auraient été torturés, ligotés ».



Il s'agit de Lamine Seydi, de Maguéye Tall et de Babacar Fall. Le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP informe dans un communiqué parvenu à PressAfrik que « Depuis le 24 avril, les prisonniers ne peuvent plus sortir de leur chambre et les robinets n'ont toujours pas d'eau ».



Guy Marius Sagna et ses camarades dénoncent « la situation faite aux prisonniers de Gossas » et demandent « au ministère de la justice de régler les problèmes d'eau qu'il ya dans la maison d'arrêt et de correction de Gossas ».