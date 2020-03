Prison de Ziguinchor: un détenu, cas suspect de Covid-19 s’est évadé

Placé en isolement au centre de Santé "Silence", le temps que les résultats des prélèvements effectués sur lui arrivent, le détenu Pape Aliou Sall, s'est évadé ce samedi.



Selon Libération Online, il avait été extrait de prison, la veille, avec un autre détenu de nationalité italienne après avoir été déclaré suspect au coronavirus. Cette potentielle "bombe" ambulante est recherchée par tous les services de police et de gendarmerie.



La source contactée par PressAfrik et qui travaille à la Maison d'Arret et de Correction de ziguinchor a confirmé l'évasion de Sall.