Procès Falla Fleur: le procureur requiert 3 mois de prison ferme contre la militante de Pastef

Ndeye Fatou Fall, alias Falla Fleur est de nouveau face au tribunal ce jeudi. Après avoir été condamné à 3 mois de prison ferme pour le délit de provocation à un attroupement, elle a été placée sous mandat de dépôt pour "sortie irrégulière d'une correspondance" à la prison pour femme de Liberté 6.



Lors de son réquisitoire, le Ministère public a demandé une peine de 6 mois dont 3 mois ferme contre la jeune dame.



Interrogée à la barre sur ladite correspondance, Ndeye Fatou Fall a indiqué: "On a failli être tuées à deux reprises, et les visites et appels nous étaient interdits. Le seul moyen que j’avais pour me libérer c’était d’écrire, c’était ma thérapie. J’ai écrit une note pour me libérer et non une correspondance. D’ailleurs je l’ai déchirée la nuit. Elles ont recollé ce brouillon pour dire que c’était une tentative de sortie irrégulière . Mr le Président, la feuille dama ko khoti damako bokhom c’était une poubelle et non une correspondance".



C'est maintenant au juge de décider.