Procès des 80 gardes du corps de Samm Sa Kaddu : le verdict est connu

Le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis a rendu, ce lundi 6 janvier, son verdict dans l'affaire impliquant les 80 gardes du corps de Samm Sa Kaddu. Au terme du procès, 55 personnes ont été libérées. Parmi les accusés, 3 ont été condamnés à trois ans de prison ferme, tandis que 19 autres ont été écopé de trois mois de prison ferme.



Pour les personnes détenues à la prison de Saint-Louis, 8 ont été condamnées à six mois avec sursis, 35 à trois mois avec sursis, et 4 à deux ans de prison, dont six mois ferme. Par ailleurs, 19 accusés ont reçu une peine de trois mois de prison ferme.



Concernant Bassirou Diop, détenu décédé en prison, le tribunal a déclaré l'extinction de l'action publique à son rencontre.



­Pour rappel, les mis en cause avaient été arrêtés à la suite de heurts survenus dans la Vieille ville durant la campagne des législatives anticipées du 17 novembre 2024.



Les 80 prévenus sont poursuivis pour « coups et blessures volontaires, exercice illégale de la profession de police privée, de vol avec violence, de détention illégale d’armes et de plusieurs autres chefs d’accusation graves dont complicité et violation de l’arrêté ministériel du 22 octobre qui règlemente l’usage des armes ».