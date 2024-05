Procès des massacres du 28-Septembre en Guinée: le président du tribunal propose d'accélérer le rythme des audiences

Un verdict dans le procès des massacres du 28-Septembre 2009 en Guinée qui interviendrait d’ici le mois d’août : c’est ce qu’a appelé de ses vœux le président du tribunal criminel de Dixinn, Ibrahima Sory 2 Tounkara. « C’est le souhait du tribunal que les accusés soient fixés sur leur sort avant qu’on aille aux vacances judiciaires », a déclaré le magistrat qui a fait une proposition aux différentes parties : passer de trois jours à cinq jours d’audience par semaine et commencer chaque jour une heure plus tôt. Il faut « que chacun fasse des sacrifices pour qu’on puisse en terminer avec cette phase ». La défense et les parties civiles vont se concerter à la pause, à la mi-journée, et donner ou non leur accord.



Ce lundi matin, les plaidoiries ont donc commencé. Celles des parties civiles. C’est le doyen des avocats qui a été le premier à parler. Prenant le président du tribunal et sa volonté d’avancer vers le verdict à contre-pied, maître Hamidou Barry a, pendant de longues minutes, égrené un à un les noms qui ont fait sa carrière. Face à un public somnolant et incrédule, il a remercié ses professeurs, des avocats, les magistrats du tribunal, un peu comme s’il venait de remporter un prix.



Peu avant 11h, il en est finalement venu aux faits : évoquant le massacre du 28-Septembre, il a assuré que la Guinée avait cette fois la possibilité de briser le cercle vicieux de la violence. C’est un procès, dit-il, pour mettre fin à « l’impunité » et entamer un processus de « réconciliation nationale ». Il a insisté sur la requalification des faits. Il s’agit bien selon lui de crimes contre l’humanité. Maître Hamidou Barry était toujours en train de s'exprimer à la mi-journée devant le tribunal qui juge le massacre du 28-Septembre.