Processus électoral au Sénégal: le NDI alerte sur la question du 3e mandat et donne ses recommandations pour une présidentielle 2024 paisible

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme "NIETTI ELECTIONS" dans son objectif relatif au renforcement du dialogue entre la société civile, les partis politiques et le Gouvernement du Sénégal, le National Democratic Institute (NDI), en lien avec le Collectif des Organisations de la Société Civile (COSCE), a entrepris au lendemain des législatives de juillet 2022 une série de concertations avec les acteurs politiques, mais également les autorités et organisations religieuses.



A l’étape actuelle, des consultations ont eu lieu avec l’Archevêque de Dakar, la Commission Paix et Justice de l’Eglise, le Cadre Unitaire De l’Islam au Sénégal (CUDIS), le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA), l’Alliance pour la République (APR) et les Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), le Parti Démocratique Sénégalais (PDS), le Réseau des Jeunes Leaders Politiques issus des partis de la majorité présidentielle et de l’opposition (PYPA), le Parti Républicain pour le Progrès (PRP) et Le Mouvement Citoyen.



Ces rencontres, qui vont se poursuivre avec les autres acteurs et parties prenantes, ont permis de faire une première synthèse sur le contexte politique à douze (12) mois de l’élection présidentielle et de recueillir les préoccupations ainsi que quelques recommandations fortes.



Le NDI alerte sur la question du 3e mandat et l'instrumentalisation de la justice pour écarter des opposants

Dans une analyse globale du contexte politique et du processus électoral, le NDI et le COSCE ont relevé certains points ont été relevés dont les "Risques de violences politiques et électorales en raison de la polémique de la 3ème candidature du Président Macky SALL; Instrumentalisation politique de la justice et exclusion du jeu politique des leaders et concurrents potentiels de l’opposition : Cas de Khalifa SALL et Karim WADE, tentative pour Ousmane SONKO; Emergence de la haine et de la division dans le discours politique, violences verbales et physiques : craintes pour la cohésion sociale du pays l'arrestation de leaders de l'opposition et d'activistes à la suite de dénonciations non favorables au pouvoir; Effets collatéraux de l’affaire Adji SARR / Ousmane SONKO : impunité sur les 14 morts de mars 2021 et arrestations multiples; Absence de dialogue politique entre pouvoir et opposition; Anticipation de la campagne électorale de la présidentielle de 2024".



Le NDI recommande de confier l'organisation des élections à une autorité neutre

Aussi, des recommandations ont été faites dans le but de pacifier l'espace politique et aller vers des élections paisibles en 2024. Parmi celles-ci: "Eviter la reproduction du scénario de 2011-2012 (manifestations contre la 3e candidature de Wade) impliquant des pertes en vie humaine; Instaurer un cadre de dialogue politique pour une élection présidentielle crédible, transparente et apaisée; Réformer le système du parrainage en vigueur avant l’élection présidentielle; Poursuite des efforts d’amélioration de la participation politique des femmes et des jeunes; Inscription automatique des primo-votants dès l’âge de la majorité civile sur les listes électorales; Confier l’organisation des élections à une personnalité neutre"