Projet immobilier "CDC-Bambilor" : Fadilou Keita saisit les comptes de la SRT pour une dette de 5 milliards de FCFA

Depuis sa prise de fonction à la tête de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Fadilou Keita s'est lancé dans une opération de redressement visant à sécuriser les actifs et les intérêts de l'institution. Après avoir pris des mesures sur des dossiers tels que la gestion des terres de l'aéroport, les filiales ou encore les placements financiers, le directeur général continue de dynamiser des initiatives autrefois bloquées sous l'ancienne direction.



Dernier développement en date : la CDC a obtenu une ordonnance judiciaire lui permettant de saisir les comptes de la Société de Réalisation et de Travaux (SRT). Cette saisie conservatoire porte sur les créances et les biens mobiliers et immobiliers de la SRT, en garantie d'une dette estimée provisoirement à 5 milliards de francs CFA, rapporte Libération dans sa Une.



La SRT, créée dans le cadre d’une joint-venture (Ndlr : c'est une association d'entreprises ayant pour objet la réalisation d'un projet commun) avec la CDC, est à l’origine du projet immobilier "CDC-Bambilor", visant à proposer des logements de qualité à des prix abordables. Pour soutenir ce projet, la CDC avait octroyé, le 6 décembre 2021, un prêt de 4 milliards de francs CFA à la SRT, accompagné d'une hypothèque de premier rang sur un terrain de 20 hectares situé à Rufisque. Ce terrain, inscrit sous le titre foncier n°4861/Nga, avait été évalué à 2,4 milliards de francs CFA.



Cependant, la CDC reproche à la SRT de ne pas honorer ses engagements financiers malgré deux mises en demeure. Face à ce "refus catégorique", selon les termes de la CDC, l'institution a déclenché la procédure de saisie.



À en croire le journal, en réaction à la saisie de ses comptes, la SRT a introduit une opposition devant le Tribunal de Commerce. L’affaire, appelée le 15 novembre dernier, a été renvoyée à une date ultérieure.