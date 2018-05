Promotion des infrastructures routières en Afrique : ​Uhuru Kenyatta remporte le trophée Babacar Ndiaye 2018

Uhuru Kenyatta a remporté l’édition 2018 de «The Africa Road Builders» Trophée Babacar Ndiaye. C’est ce qui a découlé de la cérémonie organisée jeudi pour célébrer les initiatives du chef de l’Etat Kenyan en faveur des grands projets qu’il a eu à lancer pour mettre son pays sur les rails de l’émergence, à l’aide d’infrastructures modernes.



Adama Wade, qui a annoncé la nouvelle a informé de la difficulté des membres du jury pour départager les candidats. Finalement, indique-t-il, les critères qui ont fait élire le Président Kenyatta ont été l’impact social du projet, son respect de l’environnement, ainsi que le caractère innovant des montages financiers vus au Kenya.



La cérémonie qui s’est déroulée en présence de l’un des fils du parrain, a permis à ce dernier de rappeler le caractère panafricain de feu Babacar Ndiaye, lequel avait l’habitude de dire que : «mon village c’est le Sénégal, mon pays c’est l’Afrique».



Barthelemy Kouamé, directeur de Publication du media Acturoutes (Côte d’Ivoire) et commissaire général du trophée de déclarer que: «le Comité de Sélection exprime ses chaleureuses félicitations au lauréat et a l’honneur de l’informer que la remise de son trophée aura lieu le 23 mai 2018 à Busan, en République de Corée, à l’occasion des Assemblées Annuelles de la BAD, lors d’une cérémonie solennelle parrainée par le Président de la BAD, Dr Akinwumi ADESINA».



Le Trophée Babacar Ndiaye a pour objectif de promouvoir des routes et des transports modernes et performants pour une Afrique développée. Mais aussi, promouvoir une plus grande mobilité en Afrique, entre autres.