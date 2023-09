Les membres de « Wattu sunu Pass Pass » condamnent fermement les propos de Ahmeth Cissé, les qualifiant « d'inappropriés, malveillants et arrogants ». En réponse à cette situation, l'association invite le procureur de la République à s'auto-saisir de l'affaire. Les membres de la dite association estiment que de tel discours porte gravement atteinte à la sacralité de la croyance religieuse et à la paix sociale dans le pays.



« La désinvolture avec laquelle il a tenté d'infantiliser notre Créateur prouve que Ahmeth Cissé est un danger pour les communautés monothéistes qui ont Allah, notre créateur, en commun. Le cœur des Sénégalais saigne. Celui à qui le Sénégal a offert l'hospitalité avant de l'adopter se retourne ses habitants pour piétiner leur foi. Ahmeth Cissé n'est pas à son coup d'essai. Ses nombreuses sorties faites d'écarts de langage, de désinvoltures et surtout d'impolitesse ont fini de nous convaincre qu'il est un danger pour notre pays », lit-on sur document.





De plus, l'association a adressé un message aux médias, « les encourageant à faire preuve de responsabilité en évitant de donner une tribune aux individus susceptibles de perturber la paix sociale ».