Propos déplacés des leaders politiques: l’Association "Sopey Al Amin" s’érige en bouclier et annonce une tournée

L’Association «Sopey Al Amin» de Tivaouane dénonce les discours tenus par des acteurs politique lors de la présidentielle du 24 février dernier qui risquent de diviser les confréries. Son président, Pape Momar Gaye, rejette toutes attitudes visant à saper cette cohésion sociale.



«Dans un contexte près électorale au Sénégal pollué par des déclarations confusionnistes risquent de zapper l’unité nationale et la cohésion sociale notamment les relations fraternelles qui ont toujours existé entre les communautés religieuses et confrériques», déclare le président de l’Association « Sopey Al Amin » de Tivaouane.



Pape Momar Gaye, de poursuivre : «notre association s’érige en bouclier face à tout prédateur qui inconsciemment ou non s’aventure dans cette pente épineuse et sans issue». Et, condamne par conséquent, « les propos regrettables du Directeur de Dakar Dem Dikk (DDD) sur l’autoroute ILa Touba qui, objectivement, est une réalisation de haute portée sociale et économique dans l’intérêt de tous les Sénégalais. Peut-être que ces propos ont été mal interprétés ».



Les membres de l’association "Sopey Al Amin", promettent une tournée auprès des familles religieuses pour solliciter des prières pour que le Sénégal continue sa marche vers le développement économique et sociale dans la paix et la concorde nationale. .