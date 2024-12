Propos sur les tirailleurs sénégalais : leurs descendants exigent le limogeage de Cheikh Omar Diagne

Les descendants des tirailleurs sénégalais réclament le limogeage de Cheikh Omar Diagne suite à ses propos polémiques concernant les tirailleurs. Le débat sur son maintien à son poste de directeur des moyens à la présidence de la République continue de prendre de l'ampleur. Cheikh Omar Diagne, le principal mis en cause, avait qualifié les tirailleurs sénégalais de "traîtres" lors d’un entretien avec une webTV. Cette déclaration a provoqué un tollé au sein de la classe politique sénégalaise, et c’est maintenant au tour des descendants des tirailleurs de prendre la parole.



Lors d'une conférence de presse organisée ce jeudi 26 décembre à Dakar, ils ont vigoureusement critiqué Cheikh Omar Diagne et exigé sa démission. Pour leur porte-parole, Babacar Gaye, de telles diffamations sont inacceptables. "Le respect de nos héros, de nos anciens, est une valeur fondamentale de notre pays. Nous exigeons le limogeage de Cheikh Omar Diagne de ses fonctions à la présidence et son bannissement de toute fonction publique. Il est de notre devoir de respecter ceux qui ont tant donné à leur nation. Nous insistons sur ce point", a affirmé M. Gaye.



À ce jour, cette pétition a recueilli 700 signatures, selon Babacar Gaye. Pour lui, signer cette pétition est une manière de défendre l'intégrité des anciens combattants et l'honneur de la nation. "Au-delà de cela, signer cette pétition revient à rendre justice aux tirailleurs sénégalais", a ajouté M. Gaye.



"Dimanche, nous verrons combien de Sénégalais ont été touchés par ces propos. Après cela, je ferai parvenir la pétition à M. le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour lui faire savoir que des Sénégalais, insultés par les propos de Cheikh Omar Diagne, ne souhaitent pas qu'une telle personne continue de collaborer avec vous ni de gérer les 49 milliards de FCFA qui vous sont alloués. Nous ne souhaitons pas non plus que votre image, celle du Sénégal et de l'Afrique, soit entachée par cet homme", a déclaré M. Gaye.



Les propos de Cheikh Omar Diagne continuent d’alimenter les débats depuis leur divulgation. Même le ministre porte-parole du gouvernement, Moustapha Sarré, a réagi à cette affaire. Sur les ondes de la RFM, il a qualifié cette sortie de "malheureuse". "Je considère que M. Diagne s’est lourdement trompé. Ces tirailleurs ne peuvent en aucun cas être considérés comme des traîtres, car il faut les juger dans le contexte dans lequel ils vivaient. Ils étaient des Français, tout comme nous étions tous Français à l'époque, et ils sont partis défendre le pays auquel ils appartenaient. Je crois que M. Diagne s'est lourdement trompé", a-t-il conclu.