Proposition de loi interprétative de la loi d’amnistie : on n’interprète pas l'injustice, on l'efface, selon le FRAPP

Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire Panafricaine (FRAPP) a exprimé, dans un communiqué daté du mercredi 12 mars 2025, sa perplexité face à la proposition de loi interprétative de la loi d’amnistie n°2024-09. Selon le Secrétariat exécutif national du FRAPP, l’initiative de clarifier cette loi ne fait qu’ajouter à une situation déjà rejetée par une majorité du peuple sénégalais, qui exige son abrogation immédiate.



Le FRAPP considère que la loi d’amnistie, adoptée en mars 2024, est loin de répondre aux aspirations populaires. Au contraire, le mouvement estime qu'elle constitue une tentative d’effacer les « méfaits » du régime de Macky Sall, au détriment de la vérité et de la justice. Cette loi, selon le FRAPP, ne sert qu’à accorder une forme de légitimité aux actions passées du gouvernement, sans prendre en compte les souffrances des victimes ni la nécessité d’une véritable justice.



En réaction à la proposition de loi interprétative, le FRAPP rappelle que ce que le peuple demande n'est pas une précision juridique sur une loi contestée, mais plutôt une véritable action de justice. Selon eux, toute tentative d’explication de la loi n’est qu’une prolongation de l’injustice et de l’impunité qui gangrènent le pays. Le mouvement affirme que ce qui est attendu n'est pas une réinterprétation de la loi d’amnistie, mais bien son abrogation complète pour répondre aux attentes légitimes du peuple sénégalais.



Pour le FRAPP, l’essentiel est de mettre fin à ce qu’ils considèrent comme une injustice institutionnalisée, et non de chercher des solutions qui, selon eux, ne feraient que renforcer l’impunité et la distorsion de la vérité