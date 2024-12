Prostitution sur l'île de Ngor : 13 prostituées dont 5 nationalité nigériane condamnées

Treize (13) prostituées dont cinq (5) de nationalité nigériane ont été jugées jeudi, devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar pour "racolage sur la voie publique, défaut de carnet sanitaire et outrage public aux bonnes mœurs". Elles ont été condamnées à des peines ferme allant de 15 jours à 1 mois.



Les prévenues, Amère Tavou, Rita Ecossa, Cunthia Augustine, Titi Chioma, Amaka Favez, Aby Diagne, Aïssatou Seydi, Aïssata Ba, Thiané Fall, Yandé Ndiaye, Aldiouma Fall, Dieynaba et Amy Collé, ont été interpellées dans les rues de l’île de Ngor, courant novembre dernier.



Interrogées, elles ont reconnu les faits qui lui sont reprochés devant les enquêteurs et devant le procureur.



Lors de l’audience, les deux avocats de la défense en l’occurrence Mes Mansour Diongue et Cheikh Sy, ont plaidé leur relaxe.



Le procureur a requis l’application de la loi pénale contre toutes les jeunes filles.



Rendant sa décision, le juge les a toutes condamné à 1 mois de prison ferme, excepté Aby Daigne qui a écopé de 15 jours ferme.