Protection des lanceurs d’alerte et à l’accès à l’information : Les députés misent sur la bonne gouvernance à travers ces textes de loi

Lors de l’examen de plusieurs projets de loi, notamment ceux relatifs à la, les députés ont souligné l’importance et l’utilité de ces textes. Consolider l’État de droit et renforcer la transparence dans la gouvernance semblent être les principales motivations de la majorité parlementaire, qui considère que ces projets de loi, examinés simultanément, sont complémentaires.



Les partisans de ces textes estiment que la transparence n’est pas une menace pour l’État, mais plutôt un gage de confiance entre gouvernants et gouvernés. L’accès à l’information, perçu comme une forte demande citoyenne, constitue selon eux un signal fort de toute politique publique soucieuse de bonne gouvernance. Ce droit, rappellent certains intervenants, renforce également le rôle des journalistes et de tous ceux qui souhaitent éclairer l’opinion sur des enjeux tels que la reddition des comptes.



« Les quatre projets de loi soumis à notre réflexion sont pertinents et cohérents avec la démarche des nouvelles autorités. S’informer, c’est parfois prendre le risque d’alerter », ont dit plusieurs députés.



