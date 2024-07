Protocole du Cap Manuel-Report de la présidentielle : les révélations explosives de Cheikh Oumar Anne

Cheikh Oumar Anne a fait le grand déballage hier jeudi, lors de son passage à l'émission "L'invité MNF" sur la 7 TV. Ancien ministre de l’Enseignement supérieur et de l’Innovation sous le régime de Macky Sall, il est revenu sur les épisodes saillants de l’élection présidentielle.



Revenant sur les péripéties du report de l’élection présidentielle, Cheikh Omar Anne affirme qu’Ousmane Sonko et le PDS étaient en phase avec Macky Sall pour le renvoi de l’élection présidentielle. Cependant, il soutient qu’à l’APR, tout le monde ne s’alignait pas pour un report.



Il est aussi revenu sur le fameux protocole du Cap Manuel. Cheikh Omar Anne confirme l’accord. « Macky Sall a rencontré Diomaye et Sonko avant la présidentielle », a laissé entendre l’ancien ministre. Selon lui, les « négociations tournaient autour du renvoi de l’élection ».



« C’est Macky Sall qui m’a demandé de soutenir Amadou Bâ. Il m’a dit que ce dernier était le seul qui pouvait gagner les élections. Mais un jour, un très proche de Macky Sall nous a dit de faire attention parce qu’il y a des gens qui essaient de faire changer d’avis au président par rapport au choix d’Amadou Bâ. Certains proches de Macky ne voulaient pas d’Amadou Bâ ».



Il a, par ailleurs, établi le lien de son opposition au renvoi avec son départ du gouvernement.



« Mon départ du gouvernement ne m’a pas surpris. J’avais dit à certains de mes proches, et même à Amadou Bâ qu’on allait me débarquer du gouvernement. C’est parce que j’étais contre le report des élections et je soutenais Amadou Bâ », a indiqué Cheikh Omar Anne.