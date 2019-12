Non Publication Rapports dépenses fiscales: Birahim Seck accuse la Dgid

Le Forum Civil était samedi au campus de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en compagnie de Tax Justice International et la Fédération des étudiants de Bignona pour une sensibilisation sur les Flux Financiers Illicites. Son coordonnateur Birahim Seck a dénoncé une "neutralisation des corps de contrôle" au Sénégal après avoir déploré la non publication des Rapports de dépenses fiscales par la Direction générale des Impots et Domaines.

"Aujourd’hui au Sénégal, nous sommes confrontés à un refus catégorique du gouvernement à publier les rapports sur les dépenses fiscales. Nous avons dit et redit à la Direction Générale des Impôts et Domaines qu’il est dans l’obligation de publier ses rapports sur les dépenses fiscales. Mais jusqu’à présent, on se rend compte que la DGID fait la sourde oreille", a déclaré Birahim Seck avant d'enchaîner :

"Nous avons faits état fondamentalement sur les rapports gardés par les corps de contrôle. Autrement dit, on a constaté une neutralisation des corps de contrôle au Sénégal. Que ce soit l’Ige, la cour des comptes ou les autres corps de contrôle"