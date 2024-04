Publication de la liste du nouveau gouvernement: Olivier Boucal nommé ministre de la Fonction Publique et de la réforme du service public

L’inspecteur du Trésor Olivier Boucal par ailleurs, président du mouvement « Goudomp debout » vient d’être nommé ministre dans le nouveau gouvernement.



À peine libéré de prison, au bout de neuf (9) mois d’incarcération suite à un post sur le net, le leader du mouvement politique proche du parti PASTEF n’a pas fait dans la langue de bois pour dénoncer « la tyrannie du régime de Macky Sall». A Goudomp où il a été chaleureusement accueilli, samedi 9, Olivier Boucal a fait le procès de musellement du régime de Macky Sall, avant d’inviter les populations à voter Bassirou Diomaye Faye, le 24 mars dernier.



Le Premier ministre Ousmane Sonko a rendu public aujourd'hui, vendredi 5 avril, la liste des membres de son gouvernement forte de 25 ministres, et 5 secrétaires d’Etat. Cette équipe gouvernementale selon le PM, est un gouvernement de rupture et d’appropriation des aspirations et attentes légitimes des populations.

C’est un gouvernement qui incarne le projet. Une transformation systémique plébiscitée par le peuple Sénégalais le 24 mars 2024 à travers l’élection au premier tour avec 54,28 % des suffrages de son excellence Bassirou Diomaye Faye président de la République. Ce gouvernement de proximité, d’innovation et d’efficacité exclusivement au service du bien-être primordial au service des Sénégalaises et des Sénégalais. Publique et de la réforme du service public.