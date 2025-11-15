Qualifs CdM 2026 : la Croatie assure la qualification, la Pologne retarde les Pays-Bas, la Slovaquie ne lâche pas l’Allemagne

Alors que l’Angleterre et la France ont validé leur billet pour les États-Unis, plusieurs grandes nations européennes jouaient gros ce vendredi soir dans la course au Mondial 2026. Parmi elles, les Pays-Bas disputaient une rencontre décisive en Pologne, dans un gros duel pour la première place. Avec Depay, De Jong, Gakpo, Van Dijk titulaires et Emegha, entré en jeu pour sa première sélection, les Oranje ont montré un visage décevant en début de match, bousculés par une équipe polonaise transcendée dans un stade de Varsovie en ébullition.La pression locale a fini par payer puisque Kaminski a ouvert le score d’une frappe précise, bien servi après un une-deux de grande classe avec Lewandowski (1-0, 43e). Il aura fallu attendre la seconde période pour assister au réveil néerlandais et à l’égalisation signée Depay (1-1, 57e). Malgré une domination ensuite plus nette, les Pays-Bas n’ont pas su s’imposer et forcer la qualification. Ils conservent néanmoins trois points d’avance sur la Pologne — assurée de terminer au moins deuxième — et restent en position idéale pour finir en tête grâce à une différence de buts favorable avant d’affronter la Lituanie.



Une finale Allemagne-Slovaquie pour la qualification, fin du rêve pour les Îles Féroé

De son côté, l’Allemagne, à égalité avec la Slovaquie avant cette journée, se devait de l’emporter au Luxembourg pour garder la main dans son groupe. Sans briller, la Mannschaft s’en est remise à un doublé de l’inarrêtable Woltemade (2-0, 49e et 69e). La Slovaquie, tenue en échec par l’Irlande du Nord, a finalement sauté le verrou grâce à un corner décisif marqué par Bobcek (1-0, 90e+3). Le choc Allemagne-Slovaquie, lundi, sera décisif : les deux équipes sont toujours à 12 points, mais un nul offrirait la qualification à l’Allemagne.



Finalement, la première nation officiellement qualifiée de la soirée est la Croatie. Cueillis à froid par les Îles Féroé après une frappe contrée (1-0, 16e), les Vatreni ont rapidement réagi grâce à Gvardiol (1-1, 23e). En seconde période, un bel enchaînement de Musa (2-1, 57e), puis un but de Vlasic (3-1, 70e) ont définitivement scellé leur qualification. Les Féroïens, qui avaient brièvement rêvé d’un exploit historique au moment de leur ouverture du score, terminent leur campagne après avoir disputé tous leurs matchs et laissent la Tchéquie hériter de la place de barragiste. Dans le même groupe, le Monténégro s’est offert une troisième victoire anecdotique chez la lanterne rouge Gibraltar (2-1).



Les résultats de la soirée

Pologne 1-1 Pays-Bas : Kaminski (43e) / Depay (57e)



Gibraltar 1-2 Monténégro : Jessop (20e) / Krstovic (33e), Adzic (42e)



Croatie 3-1 Îles Féroé : Gvardiol (23e), Musa (57e), Vlasic (70e) / Turi (16e)



Luxembourg 0-2 Allemagne : Woltemade (49e, 69e)



Slovaquie 1-0 Irlande du Nord : Bobcek (90e+3)