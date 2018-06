Quand Sampaoli demandé l'avis de Messi pour faire entrer Agüero

#ElUniversalEnRusia #Rusia2018 Y así las cosas en Argentina #Arg



Jorge Sampaoli le pregunta a Messi si debe poner al Kun Aguero o no



¿Quién dirige a quién? 🤔pic.twitter.com/WNdLgKN3np — Universal Deportes (@UnivDeportes) 27 juin 2018

L'Argentine n'avait plus que 15 minutes pour trouver une solution où elle serait éliminée de la Coupe du monde après deux premiers matches catastrophiques et très loin des attentes de la planète football.Le but du match nul du Nigeria a commencé à inquiéter Jorge Sampaoli et l'entraîneur a cherché des solutions sur son banc, avant de penser à faire entrer Sergio Agüero sur le terrain pour tenter d'inverser la tendance.Et 'TyCSports' a capté au parfait moment une image où l'on peut voir Messi s'approcher du banc de l'Argentine. Des images sur lesquelles nous pouvons très bien voir la question de Sampaoli à Messi :« Je fais entrer Kün ? ». Mais Messi n'a pas non plus répondu aux demandes de Sampaoli. Et par la suite, Sampaoli allait chercher l'attaquant de Manchester City pour lui dire de se préparer et d'entrer sur le terrain à la place de Gonzalo Higuain.Beaucoup de choses se sont produites entre le joueur et le sélectionneur ce soir-là, alors que Messi passait en ignorant Sampaoli en pleine conférence de presse. Des actes qui ne sont qu'alimenter la polémique selon laquelle le vestiaire n'aurait plus confiance en Sampaoli et que le sélectionneur aurait perdu le contrôle de son équipe.Sans oublier la célébration du but de Rojo, où le sélectionneur de l'Albiceleste se retrouvait complètement seul pour faire exploser sa joie, les autres étant partie fêter la victoire entre eux.