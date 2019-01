Le meurtre de l’élève Cheikhouna Diop, dit Bamba, au Cem Momar Maréme Diop de Yeumbeul a révélé un sérieux problème à prendre en compte dans les écoles sénégalaises: les matchs de football à enjeu financier organisés par les élèves entre eux.



En effet, c’est lors d’un de ses matchs appelés « Gagne the money » que la bagarre entre le défunt Cheikhouna Diop et son bourreau a commencé. Violemment taclé par l’élève en classe de 4e Ass Samb, Bamba était revenu quelques jours après à l’école avec un fouet dissimulé dans son sac et avec lequel il avait bien corrigé son adversaire. C’est cette humiliation que ce dernier n’est pas arrivé à digérer. Il a lui aussi dissimulé un couteau dans son sac avant de le planter dans la poitrine de Cheikhouna. Un coup qui a été fatal à ce dernier. « Cheikhouna m’a chargé avec une cravache et m’a causé des blessures sous le lobe de l’oreille. C’était au cours du premier round de notre altercation vendredi dernier. J’ai juré de me venger et je suis parti chercher chez moi un couteau. A sa sortie de salle de cours, je l’ai trouvé au Cdeps, et on s’est battu à nouveau. J’ai sorti le couteau l’ai poignardé dans la poitrine avant de prendre la fuite », a confié l’adolescent aux informateurs de nos confrères de « Les Echos ».



A noter que le match à enjeu financier opposait la classe de 4ème B à celle de 4e C. Et figurez-vous bien que la mise n’était que de 4 000 Fcfa.