Quarts de finale ​JO de football des sourds: le Sénégal défie l'Allemagne ce mardi

Contrairement aux trois autres représentants africains, Cameroun, Egypte et Mali, qui s’arrêtent au 1er tour, le Sénégal continuera l’aventure dans cette 24ème édition des Deaflympics. En effet, les « Lions » malentendants (10 pts) ont assuré leur qualification pour les quarts, terminant leader dans la poule D, avec trois victoires et 1 match nul.



Les champions d’Afrique en titre affrontent le 2ème de la poule C, l’Allemagne (9 pts). Pour dompter son adversaire, le Sénégal peut compter sur le meilleur buteur de l’équipe, Pape Serigne Mbengue (4 buts), et le talentueux avant-centre Khadim Marro, seul expatrié du groupe, auteur de 2 buts dans cette compétition.



Les autres affiches des quarts aussi promettent des étincelles. Le tenant du titre et leader de la poule C, la Turquie (12 pts) affrontera la Pologne (7 pts), qui a assuré la 2ème place de la poule D. l’Ukraine (9 pts), croisera l’Italie (9 pts), qui a fini 2ème dans la poule B.

Le leader de la poule B, l’Iran (12 pts), sera aux prises avec le 2ème de la poule A, la France. Les demi-finales sont calées ce jeudi 12 mai et la finale le 15 mai prochain.



Programme ¼ de finale



Mardi 10 mai 2022

13h00 Ukraine / Italie

13h00 Turquie / Pologne

17h00 Iran / France

17h00 Sénégal / Allemagne