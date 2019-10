RFI: la rédaction en mandingue installée à ​Dakar ce mardi

La Radio France Internationale (Rfi) a implanté à Dakar, sa rédaction en mandingue, qui s’installe au cœur de l’Afrique francophone. L'implantation sénégalaise qui marque une nouvelle étape dans l’enracinement africain de la radio et sa recherche permanente de proximité, a eu lieu ce mardi 22 octobre 2019, à l’occasion de ses quatre ans.



la cérémonie a été marquée par la présence de Marie-Christine Saragosse, Présidente-directrice générale de France Médias Monde, de Cécile Mégie, directrice de RFI, d’Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication du Sénégal et de Philippe Lalliot, Ambassadeur de France au Sénégal.



« Lancée en octobre 2015, la rédaction en mandingue de RFI, composée de journalistes et techniciens venant de différents pays, dont cinq Sénégalais aujourd’hui, a d’abord travaillé à Paris en immersion au sein des rédactions de RFI et s’est familiarisée avec la culture éditoriale de la radio. Ayant vocation à s’implanter au cœur du continent africain, la rédaction en mandingue s’installe aujourd’hui à Dakar, tout comme l’équipe chargée de produire la nouvelle offre magazine en peul », peut-on lire dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



« C’est déjà dans la capitale sénégalaise que RFI avait ouvert sa première FM en Afrique en 1991, et la radio y compte l’un de des neuf bureaux d’envoyés spéciaux permanents dans le monde. La position géographique du Sénégal facilite en outre les déplacements et les échanges avec les pays de la région pour permettre une couverture éditoriale optimale de la zone », ajoute la même source.



Coordonnée par Frédéric Garat, journaliste à RFI et ancien envoyé spécial permanent à Abidjan, la rédaction en mandingue compte 8 journalistes, 2 techniciens et un réseau de 8 correspondants. Deux journalistes en charge du magazine en peul complètent l’équipe et peuvent s’appuyer sur 4 correspondants dans la région.