Ramadan : Aliou Cissé est clair, aucun «Lions» ne jeûne

La question du jeûne des «Lions » durant la Coupe du Monde avait préoccupé plusieurs observateurs qui craignaient qu'il n'affecte les performances des joueurs durant la compétition. Ces craintes sont levées par le coach Aliou Cissé et son staff technique. Car, depuis que l’équipe est à Vittel, aucun «Lions» n’a jeûné et ceci jusqu’à la fin de la compétition.



«Depuis qu’on a commencé vraiment le travail intensif à Vittel, les joueurs n’observent pas le ramadan. Ils ont besoin de prendre des forces pour se donner à 100 % aux entraînements. Cela aurait été extrêmement difficile d’avoir une telle intensité aux entrainements avec le carême », indique Saer Seck, vice-président de la Fédération dans le journal Stades.



En pleine préparation, pour cette compétition mondiale, le Sénégal va se confronter au Luxembourg jeudi, en match amical à partir de 18 heures, avant de disputer une seconde confrontation contre la Croatie le 8 juin à Osijek, avant de terminer sa préparation le 11 juin face à la Corée du Sud.



A la Coupe du Monde, les «Lions» joueront contre la Pologne le 19 juin, le Japon le 24 juin et contre la Colombie le 28 juin.